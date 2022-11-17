出席婚宴，包禮金是一門學問。一名剛辦完婚禮的新娘分享，她翻閱禮金簿時發現，一名以前交情不錯，後來沒什麼聯絡的朋友，居然包6000元，煩惱要不要傳訊息表達感謝，「但因為現在沒什麼交集了，覺得有點怪」，PO文引起網友熱烈討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，這名包了6000元的朋友，因後來不常聯絡，兩人關係不再像以前那麼好，沒想到禮金超乎預期，想問網友「該不該傳訊息跟他說聲謝謝？」

「人家也許念舊，願意包多一點給妳，妳如果還想跟對方當朋友，可以請他吃個飯、敘敘舊」、「他把妳當很好的朋友，但很多時候，確實會逐漸失去聯絡」、「不用在意啦！人家的心意就收下，特地說謝謝反而尷尬」。

也有網友認為，日後若對方辦婚禮，原PO就知道要回包多少了，「這種事都是相對的，不用特別致謝，因為有可能妳要包回去」、「記得對方結婚，妳也要回禮，金額一致」。