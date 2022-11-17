裕隆(2201)召開法說會，今年車市，保守預估全年台灣汽車銷量約42萬台，大陸整體汽車市場銷量則估達2750萬台。明年仍在持續觀察討論。防疫險是屬於一次性影響，若排除新安因素，裕隆全年達成率還是不錯，而新安防疫險在明年2月全數到期，目前預估總金額已經因為疫情變動提高到370億元，因應疫情變化發展做出推估差異的修正檢討。

台灣汽車市場來看，2022年1~10月總銷量33.7萬台，年下降5.6%，新車市場銷量主要受車用晶片短缺影響，導致銷售台數較去年衰退。隨著新品牌及新改款車型陸續推出，為國內新車市場注入活水，惟晶片供需尚未平衡，通膨壓力使各國央行持續貨幣緊縮，整體景氣擴張力道趨緩，保守預估全年台灣汽車銷量約42萬台，年對年下降。

而大陸汽車市場，2022年1~10月總銷量為2197.5萬台，年增4.6%，其中乘用車銷量1921.8萬台，年增長13.7%。主因購置稅減徵及其他優惠政策接續出台，促進消費並使汽車市場活絡，預估2022年大陸整體汽車市場銷量2750萬台，較去年略升。

明年兩岸車市狀況，裕隆表示，整體國際大環境如升息還有大陸疫情等問題仍存在，加上全球晶片供應鏈困境，都是影響重要因子，對車市預估還在持續觀察討論。

裕隆前三季營業收入年減少3%，主因裕日車及納智捷成車銷售減少所致。另裕融(9941)營收增加約13%，其應收帳款收買及分期付款銷貨業務穩定成長。營業淨利年成長44%，主因裕融營收成長淨利年增加18.54億元；另外本期杭州裕隆大樓完工銷售，裕捷營業淨利年增加5.33億元。稅前淨利年減少61% ，主因新安東京海上產險公司防疫保單虧損致認列投資損失68.32億元。裕隆合併負債比為79%，與去年同期相同；如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票券等金額後，負債比為48%，去年同期則為47%。

裕隆前三季營業活動淨現金流出236.54億元，現金流出方面，主係裕融企業營業放款業務成長，應收票據及帳款淨增加263.95億元及業務人員佣金成本31.01億元；格上租賃車資產新增53.99億元及支付所得稅20.07億元。現金流入方面，主係合併利息收付數淨增加132.95億元。不含TAC之淨現金流出主係因各公司支付帳上應付費用12.14億元。

裕隆前三季投資活動淨現金流出24.59億元，現金流出方面，新鑫建置電廠新增固資成本4億元；裕隆城增加營建成本5.45億元及裕隆本期取得按攤銷後成本衡量之金融資產(三個月以上定存)5.85億元以及預付新安東京增資款30億元。現金流入方面，主係合併公司取得現金股利合計21.42億元。

裕隆前三季籌資活動淨現金增加263.95億元，現金流入方面主係裕融企業公司應付短期票券及短借合計增加204.87億元，以及裕融企業增資取得非控制權益增資款61.8億元。現金流出方面，主係裕融企業收購來自非控制權益持有之格上股權，減少5.6億元所致。

裕隆陷防疫險窘境，而新安防疫險在明年2月全數到期，目前到第三季已經認列316億元，對比今年第二季，當時相關參數預估虧290億元，目前預估總金額已經因為疫情變動提高到370億元，因應疫情變化發展做出推估差異的修正檢討，將依據相關會計原則估列，並於每季財報如實反映。新安東京是否有再有增資計畫？裕隆提到，隔離險的係數每個月都會做滾動式檢討調整，實際確切增資計畫與金額會對照新安團隊規畫進行。不過防疫險是屬於一次性影響，若排除新安因素，裕隆全年達成率還是不錯，不含新安因素影響，前三季EPS接近4.9元。而防疫險仍導致全年獲利轉虧損，是否影響明年股利政策？裕隆表示，後續將視實際營運狀況，評估擬定適合之現金股利分派案。

新店裕隆城商業區開發進度說明，裕隆表示，已完成商場使照變更並點交給各主力租戶，室內裝修工程作業陸續進行中，預計於2023年第三季商場開業。

目前仍處於升息環境下，裕隆第三季財報借款利率有提高，加上裕融租賃放貸的需求，裕隆說明，對於資金需求先進行內部評估，朝短期銀行利率先動用，今年底有一個70億元公司債到期，已經做好預備。明年也會找市場上發行成本較低的工具，對資金成本做一些調整，希望維持並提昇中華信評。