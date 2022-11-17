大陸女星關曉彤日前參加大陸金鷹獎頒獎典禮，一身白衣黑裙的穿搭，卻慘遭不少網友吐槽造型相當奇怪，更有人指出在照片中可見到腰側炸出兩團圓潤肉圈，疑似關曉彤有幸福肥的困擾。近日，她曬出穿著緊身短裙的照片，回擊發福謠言。

關曉彤一直以來被粉絲們視為氣質女神，與鄭爽、周冬雨、楊紫等女星共同被稱為「90後四小花旦」。在職場劇《二十不惑》系列劇中的演技備受網友肯定，鏡頭外的真人，更讓許多網友相當讚賞。豈料，近年來，關曉彤參加多場活動的造型，卻屢屢遭到網友吐槽，還有人直呼「是不是得罪造型師了。」讓粉絲們相當痛心，多次呼籲要換人來當造型師。此外，自從在《甜蜜暴擊》與鹿晗結緣，戀愛後，更傳出關曉彤有「幸福肥」的困擾。在日前參加金鷹獎頒獎典禮的白衣黑裙造型，就有眼尖的網友發現關曉彤曬出的照片中，腰側的肉看起來相當明顯。

近日，關曉彤在微博上曬出兩張身穿緊身黑色短裙的照片，只見照片中的她，慵懶的微靠在木椅上，一雙白皙的大長腿在黑裙的襯托下相當顯眼，且當她坐在椅子扶手時，洩雪白的絕對領域似乎更有成熟的風情，而她小巧迷人的臉蛋和緊緻的腰身線條，御姐的氣場撲面而來，更讓網友神回「姐姐，踩我。」

關曉彤曬出兩張緊身黑色短裙的照片。（圖／翻攝自關曉彤微博）

照片PO出後，讓網路上盛傳的發福聲量大幅減少，謠言不攻自破。對此，網友們紛紛感嘆關曉彤的顏質依然相當能打，留言表示「太好了，終於不潛水了」、「就是要多曬一點照片，才不會浪費姐姐的美貌」、「這才是合理的造型。」