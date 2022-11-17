台中市警局大甲分局有鑑於近期常有機車騎士，因未戴(好)安全帽，導致交通事故頻傳，特加強取締與宣導。(警方提供)

「馬路如虎口！」台中市警局大甲分局有鑑於近期常有機車騎士，因未戴(好)安全帽，導致交通事故頻傳。警方規畫專案加強取締工作，並準備50頂「媽祖祈福安全帽」給年長者及弱勢的違規駕駛人使用；另加強轄內巡查提升見警率，以提升轄內交通安全。

大甲警分局交通組長王貞惠說，民眾常貪圖一時方便，騎車未配戴安全帽或沒戴好安全帽，導致時有發生交通事故，去年共計7人死傷，今年統計迄今亦有4人死傷，所以，警方規畫專案，以未戴安全帽及可能伴隨之無照駕駛、改裝車等違規態樣，加強取締工作。

警方針對未依規定配戴安全帽者，除依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰外，同時也準備50頂的「媽祖祈福」全罩式安全帽，用於遇取締年長者及經濟弱勢違規民眾供其使用，以宣導民眾騎車應配戴好安全帽；藉由取締與宣導並重方式，建立騎士及乘客配戴安全帽的正確觀念，以維護大家行車安全。

大甲警分局分局長吳燕山說，警方除加強安全帽違規執法專案外，亦將持續在轄內易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等肇事原因常見態樣之重點違規項目加強取締；藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，以防制車禍發生與提升交通安全。