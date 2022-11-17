國民黨台北市議員徐巧芯日前在臉書公布一張照片，指出內政部長徐國勇、民進黨前秘書長洪耀福、內湖分局長王炳睿等人在同一個餐會，質疑「背對著鏡頭的人是誰呢？訂席的人是什麼背景呢？是白道還是黑道？」據悉，其實是因為有人取消訂位，台北市前議員呂瀅瀅得知後才急忙進行聯繫，促成該次飯局。

據《鏡週刊》今（17）日報導，位在內湖的喜相逢餐廳僅有3張桌子，號稱全北市最難定的餐廳之一，當天因有人取消訂位，餐廳老闆娘友人找到呂瀅瀅詢問有無補位意願，呂得知後臨時開揪，邀來從未去過喜相逢的徐國勇、洪耀福等人，隨後有人想到國策顧問廖全平正是內湖人，因此打電話邀請，王炳睿則是與廖一同前往。

報導指出，被徐巧芯質疑的「背對鏡頭的人」其實就是廖全平，對於被影射成黑道，他相當氣憤；此外，有賓客透露，當時隔壁桌用餐的是「演藝圈大咖」，猜測對方是見到徐國勇等政治人物才興起拍照。