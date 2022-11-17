💬 FM Sergey #Lavrov regarding fake news spread by Western media regarding his alleged "hospitalization" ahead of the G20 Summit:



I wish the Western journalists to be more honest than they are and write the truth a little more often.



📍 Bali, Indonesia pic.twitter.com/NNb26lUxLZ — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 14, 2022

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前在印尼峇里島參加G20峰會，傳心臟不適送醫，俄國官方隨後發布一段影片闢謠，但西方媒體又把焦點放在影片中拉夫羅夫疑似使用蘋果iPhone和Apple Watch。對此，俄媒引述拉夫羅夫回應，指手錶其實是中國華為製造的產品，不過未提及手機一事。

在美媒報導拉夫羅夫送醫後，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram上發布一段影片，畫面中拉夫羅夫穿短褲和T恤，坐在飯店房間外的小庭院，正在閱讀桌上文件，為G20峰會做準備，透過這段影片來澄清他並非住院，而是在峇里島工作。

不過眼尖的外媒又發現，影片中的拉夫羅夫疑似使用蘋果iPhone與Apple Watch，再度成為炒新聞的話題。部分網友表示，他使用蘋果產品，可能讓美國有機會收集他的資料。

俄媒塔斯社（Tass）14日引述拉夫羅夫的回應，他說：「對外行人來說，是有必要解釋，那支手錶不是蘋果製造的，而是華為製造的。」但報導未提及影片中的手機一事。

另外，俄羅斯《觀點報》報導，俄羅斯前外交官、聯合國前副秘書長奧爾忠尼啟（Sergei Ordzhonikidze）對此表示，拉夫羅夫在處理私人事務時，可使用iPhone手機，但外交官絕不能用私人手機討論公務，這是被嚴格禁止的。