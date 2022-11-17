新北市中和區景新街一處大樓16日晚間發生砍人凶案，楊姓男子與溫姓男子因在抖音上結怨，楊男夥同3人到住所拿30公分西瓜刀砍人，導致溫男「肚破腸流」，楊男也遭反傷手部韌帶斷裂，2人均送醫；警方循線追查，今（17）早在新莊一處汽車旅館內逮到其中2名共犯，仍有一人在逃，全案積極偵辦中。

據了解，溫、楊2男本就相互熟識，昨日溫男在抖音發布短視頻，指控楊男在外欠錢不還，還四處獵豔把妹，行為令人不齒。楊姓得知後盛怒，今晚找來3名友人攜帶刀械到溫男25樓住處理論，溫男女友見是熟識的楊男到訪，不疑有他開門讓楊男進屋，楊男見溫男不在家，遂先控制住其女友行動，埋伏在屋內等候。

楊男夥同3人到住所拿砍人，導致溫男「肚破腸流」，楊男也遭反傷手部韌帶斷裂，2人均送醫；警方今早在新莊一處汽車旅館內逮到其中2名共犯。（民眾提供）

晚間6點20分許溫男返家，一進門即遭楊男等人伏擊，楊男持長約30公分的西瓜刀砍殺，溫男腹部中刀，當場肚破腸流，溫男拚命抵抗，奪下西瓜刀反擊，砍傷楊男頭、背、手部，3名同夥見現場鮮血橫流，急忙奪門逃逸，並將西瓜刀丟棄在大樓門口。

警、消獲報趕抵，封鎖現場採證，查扣染血西瓜刀1把，並將2名傷者送醫，溫男臟器外露、楊男手部韌帶斷裂，均緊急送進開刀房手術，暫無生命危險。警方循線追查，3名共犯作案後往泰山、新莊、蘆洲、三重等地迂迴逃逸，且不斷換搭計程車以規避警方查緝，警方鍥而不捨追查後，於7時40分許在新莊區後港一路香奈爾汽旅查獲黃姓、陳姓共犯到案。