花蓮吉安鄉幸福巴士今天開始試營運，先以5人座代用小客車率先上路，每日提供2班次免費順向搭乘。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣境狹長，全縣13鄉鎮中已有9個投入「幸福巴士」公共運輸服務，改善偏遠地區民眾行的需求，花蓮人口第二大城的吉安鄉也在今天開始試營運，是縣內第10個投入該服務的鄉鎮，先以5人座代用小客車率先上路，每日提供2班次免費順向搭乘，明年7月1日9人座巴士到位後，正式營運，推廣期間1元收費至同年10月30日。

花蓮監理站表示，幸福巴士主要是藉由彈性預約方式，提供偏遠、旅次需求不集中的地區民眾，方便通勤至公部門、學校、診所或客運服務端點。

吉安鄉人口數逾8萬人，是全縣人口數第2高的鄉鎮，不過鄉境遼闊，鄉內長者常因晚輩無法接送至目的地而自行駕車或騎車，提升交通安全與事故發生風險，因此，鄉公所去年著手籌備，今年向公路總局申請公路公共運輸服務升級計畫，獲70萬餘元經費挹注，投入「幸福巴士」行列，滿足基本民行的需求。

吉安鄉幸福巴士今起試營運，將以5人座代用小客車率先上路，鄉公所規畫包含全鄉各社區銀髮關懷據點、20處行政機關及旅遊觀光站點等，提供民眾免費預約搭乘，並視試營運狀況調整班次、增設地點。明年7月1日則會以9人座巴士提供接駁服務，並正式營運，推廣期間1元收費至同年10月30日。

吉安鄉公所說明幸福巴士搭乘方式，採彈性預約制，每日提供往返2班次服務，每班次滿2人即發車，搭乘時段為每周一至周五上午8時30分至11時30分、下午2時至5時，請民眾提前1天工作日預約，並提供乘車者姓名、電話、搭乘人數、接駁地點、搭乘時間等資訊，預約專線為（03）8523126分機225，相關詳情可至鄉公所網站查詢。

截至目前縣內提供「幸福巴士」接駁服務的鄉鎮市為，玉里鎮、萬榮鄉、鳳林鎮、秀林鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、卓溪鄉及新城鄉及今試營運的吉安鄉，不過公路總局、花蓮縣政府等單位，仍會持續向公路公共運輸涵蓋率較低的偏鄉推動，期待幸福溫情的服務，能散佈在花蓮各角落。