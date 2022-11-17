民進黨台北市長候選人陳時中日前以自己的選舉號次，與前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）對照同是12號，因此笑稱「可能他是想蹭我的熱度」，遭網友群起撻伐。他15日趕緊澄清，但網友並不買帳，陳昨（16）日下午受訪時道歉說，若是被蹭到覺得不舒服，他很抱歉。此消息引熱議，媒體人朱凱翔狠酸「原來如此」，並諷刺稱陳此言行「又加分了」，獲得數千名網友按讚。

「魔獸」霍華德加盟T1桃園雲豹，為台灣籃壇投下震撼彈。陳時中日前表示，霍華德背號選12號，他的候選人號次也是12號，「可能他是想蹭我的熱度」，不料卻被網友酸爆，引發輿論批評。

陳時中15日在民進黨自家節目提出解釋，但多數網友及球迷並不領情。陳16日前往進天宮參香時，被問到昨天是否「蹭到翻車了？」陳表示，「可能吧！」強調大家在閒聊之間沒這個特別的意思，不過大概就開了幾個大家覺得不太適合的冷笑話。陳坦言說，若是被蹭到覺得不舒服，他覺得很抱歉；但他沒有這個意思，只是開開玩笑，剛好號碼相同「我也覺得很高興、很興奮」。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述相關報導內容，點評道：「原來如此，又加分了。」諷刺意味十足。此文湧入約4000個讚、逾350則留言，網友紛紛回應：「『全世界怎麼跟得上台灣！」『魔獸想蹭我的熱度！』一貫的風格，一致的邏輯，沒毛病啊！膨風、豪洨、話唬爛！」「不是他自幼看魔獸打球吧」、「又害我笑了！希望阿中以後可以轉行當行政院發言人，每天帶給大家笑料」、「可悲的是依舊一堆死忠的力挺這咖」。