豐原警分局於日前深夜會同環保局、監理站等單位，共同實施「環、警、監」聯合稽查。（警方提供）

公老坪坐擁美麗夜景是豐原區著名的休閒景點，吸引許多民眾前往觀賞！警方指出，部分改裝車輛呼嘯而過所產生的噪音，嚴重妨害當地環境安寧；豐原警分局於日前深夜會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查，共計攔檢16輛疑似改裝噪音車，其中8輛經檢驗不合格，由環保局依噪音管制法等相關規定告發，處新台幣1萬7400元罰鍰，警方也當場舉發違規無照駕駛12件、未戴安全帽1件。

警方指出，執行過程中，有2名男子自稱是好友相約跑山夜遊，不料半路巧遇「環、警、監」聯合稽查，2人所騎乘的車輛經環保局於現場實施噪音分貝檢測後，均被判定不合格。除各收下一張罰單，可能下次還要一起相約驗車，直呼得不償失。

豐原分局呼籲，用路人應秉持同理心，使用未符合標準之排氣管，除了噪音擾人，也是和自身荷包過不去；山道非賽道，安全才是回家唯一的路，駕駛人切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速，並隨時保持防禦駕駛觀念。

警方強調，將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護用路安全。