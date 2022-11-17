一如外界所預料，英國政府以國安為由，下令禁止中資Nexperia收購其最大晶片廠NWF並要求其出脫持有的86%的股權，必須將比重降至收購前的14%以下，引起市場譁然，Nexperia已經公開表示將提出上訴。

CNBC報導，英國商業、能源及工業政策部長Grant Shapps於周三命令Nexperia出脫其以7500萬美元（約新台幣23億）買來的股份，Nexperia的總部雖然設在荷蘭，但它是大陸聞泰科技旗下的全資子公司，而大陸政府持有聞泰科技的多數股權。

Nexperia原先僅持有NWF的14%股權，於去年7月完成收購案，持股比例升至100%，新公司也更名為NNL。此事受到英國政府重視，認為其中資背景有國安疑慮，要求Nexperia吐回收購的86%股權。

Grant Shapps也在推特上發文表示，「我們歡迎支持英國就業與經濟成長的投資或貿易，但如果我們發現國家安全存在風險，將會果斷採取行動。」

Nexperia英國區域經理Toni Versluijs則認為此決定並不公平，「我們真的很震驚，這個決定是錯誤的，我們呼籲撤銷這項命令，以保護旗下超過500名員工。」Nexperia已經承諾要提出上訴，捍衛立場。

若與台積電、三星等大廠相比，NWF並不是一家大型公司，但卻是英國最大的晶片廠，每月生產約3.2萬片晶圓。

此外，早在年初，英國政府就曾以國安為由干預輝達收購晶片設計公司ARM的交易，最終輝達放棄以400億美元併購，史上最大的半導體收購案也因此告吹。