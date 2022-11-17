泰國男星Mew（Mew Suppasit/蘇帕西宗澈瓦）擁有精緻又俊俏的臉蛋與挺拔的身形，自演出BL夯劇《與愛同居》後便爆紅，與劇中男星Gulf（卡納吾翟彼帕塔納朋）更因被劇組湊成CP「MewGulf」使人氣遍及海外各地，不少影迷更深陷劇情當中，久久無法自拔。但近日，Mew卻在社群媒體上公開坦承自己有交往對象，令網友們忍不住開始肉搜。

Mew近日在個人推特發出貼文，表示「我有在交往的人」但他希望感情能保持低調，因此只會透露能說的範圍，若是因此造成粉絲們不愉快感到相當抱歉，但他並不想要隱瞞大家。事後，他出席活動被問到此事時，也透露自己會公開戀情是在雙方都同意的情況下才公開，且與對方有結婚的共識，已討論過對於結婚的相關想法。

面對外界好奇他所交往的對象到底是誰，Mew則語帶保留，僅回應「如果對方已經沒有再工作，可能算離開業界。但如果已經沒有在業界工作，就算是圈外人了嗎？」內容相當耐人尋味，但他後來也笑著表示，雖目前想要完全保密對方的身分，但明年或許公開，而此話一出立即在網路上掀起熱烈討論，網友開始瘋猜他的交往對象到底是誰。

事實上，現年31歲的Mew自演出《與愛同居》BL系列劇後，人氣席捲海內外，就連台灣也聚集了他不少的粉絲，而先前他曾計畫來台開粉絲見面會，卻因新冠疫情爆發而取消，後來他也曾飛往南韓客串由韓泰合作的BL電視劇，更跨足音樂市場，推出多張單曲，使演藝事業不斷攀升。