房價居高不下，一名女網友近日想買房，但預算只夠買套房，她聽住在1房1廳的朋友說，孩子小學三年級前都是和父母同睡，認為套房至少可住10年，貼文引發網友討論，不少人認為還是要有隔間，「不然有人要睡覺，有人醒著的話 ，隔音跟光線都受影響，尤其是0至4歲的孩子需要大量睡眠」。

原PO日前於PTT房屋版指出，朋友一家三口住在一房一廳格局的房子，孩子上國小三年級仍沒有自己的房間，並表示孩子升國小三年級前都是和父母睡，差不多9歲才會要求有自己單獨一間房。

原PO表示，自己因工作需求必須住在台北市，近日想買人生第一間房自住，但台北高房價她只負擔得起套房，認為沒有隔間空間較大，再加上裝潢，回到家就有像住高級飯店的感覺。

原PO說，依照朋友的經驗，從小孩還沒出生到9歲，套房至少可以住10年，10年也剛好換屋，好奇問「這樣的規劃如何呢？ 有什麼不好的缺點嗎？」

疑問曝光，引發網友熱議，「買套房下廚的話，床跟棉被都是油煙味，東西一多就全部都很雜」、「妳確定10年你有辦法換大屋？」、「最好還是要隔間，不然有人要睡覺，有人醒著的話 ，隔音跟光線都會影響」、「至少要隔一間，小小孩作息跟大人不同」、「我覺得至少買兩房，進可攻退可守」、「有一房一廳會比套房好，因為0至4歲的孩子作息明顯跟大人不一樣」。