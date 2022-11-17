31歲被稱做「暖聲熊男」的馬來西亞籍歌手丘沁偉，因架設網站與北市前市議員楊實秋的兒子發生糾紛，丘陸續在網路發布11篇文章，指梁「下海當男妓」、「仗著老爸濫訴成性」、「騷擾女性」還附上楊的個資及照片…楊憤而提告，士林地院審理後，日前依違反個資法，判丘6個月有期徒刑，可易科罰金18萬，執行完畢後驅逐出境。

曾以一曲《我們回家，好嗎》獲好評的大馬歌手丘沁偉，近年涉及多起刑案頗受爭議，2020年陸續因毒品、詐欺、性侵以及偷拍案遭通緝，他與楊實秋的兒子因架設網路起衝突，今年10月丘找人在摩鐵吸毒，楊獲知後報警檢舉，雙方更增嫌隙。

楊的兒子日前對丘提告，指丘1年多來不斷在網路上po文，對他做出各種惡質指控，包括說楊「恐嚇性侵」、「妨害風化」、「恐嚇勒索」，還說楊曾散布偷拍、性愛影片、「利用偷拍影片恐嚇女性」、「霸凌拒絕展示生殖器的男同學」、「仗著楊實秋濫訴成性」、「多次在公共場所公然猥褻」，甚至指楊「下海當男妓」。

合議庭審酌，楊的種種言行屬於私德，與公共利益無關，丘沁偉將楊的個人照片、家庭、職業、性生活等個人資料，全部都在網上公開，非法利用告訴人的個人資料，足以損害楊的名譽、資訊自主決定權、隱私權。

判決指出，丘沁偉因故與告訴人產生糾葛，不思以理性方式解決紛爭，擅自在網路發表足以貶損楊名譽的內容，還貿然使用告訴人個資，且刊登時間不短，致使楊個資外洩，造成精神上痛苦，實有不該，依法判處6個月有期徒刑，易科罰金18萬，另因被告為逾期居留，執行完畢驅除出境。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！