現代人普遍生活忙碌，各大家電廠為協助大眾節省時間，解決家務上的不便，商品不斷推陳出新，功能也越來越多元。有網友注意到，近期有好多廚餘機廣告，令它好奇該台機器是否真的必備？

原PO認為，丟廚餘應該不是件太難的事，買廚餘機也得再多花時間清洗機器，更重要的是「買來真的會用嗎？」原PO詢問，「廚餘機是家庭必備機？還是只是台拉機（垃圾）」？

廚餘機評價兩極

貼文一出，網友對廚餘機的評價兩極，有人認為，「騙騙錢」、「拉機」、「幹嘛浪費錢買這個」、「我都直接丟掉」、「住大樓有垃圾場或住市區天天丟垃圾，買這個根本花錢買電子垃圾，回家佔空間」。

但也有網友說，「看YTR（介紹）看起來蠻有用的」、「神物，不用追垃圾車，磨完沖馬桶」、「有在種花種草有意義，不然直接碎掉沖下水道」、「有種花草可以當肥料」、「超好用，不用趕著倒去廚餘桶，垃圾袋不會臭臭的」、「會做菜的上班族下班時間跟垃圾車對不上很方便，減積防臭防蟲」、「住大樓丟廚餘不難，住透天或公寓要追垃圾車的就很有用」。

「廚餘機」網路好感度比值2.98

目前市售的廚餘機，是透過高溫烘乾搭配絞碎的方式，減少廚餘的臭味跟體積，經過乾燥處理的廚餘可以直接當成垃圾丟棄，部分也可以拿來當肥料使用。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/20 - 2022/11/15）觀察，「廚餘機」近半年的網路好感度，雖然保持中立的網友占多數，但正面有4,489筆，負面則有1,508筆，好感度比值達2.98，可見廚餘機還是受到部分消費者歡迎。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月20日至2022年11月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『廚餘機』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。