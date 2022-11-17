林玉書在《全明星運動會》第4季最新一集中才剛宣布因為腦震盪、骨膜裂掉不得不退賽，就被爆出遭同隊其他3名女隊友排擠，爆料者指出林玉書練習時只是沒有說早安，就被對方說「很沒教養」，甚至就連吃便當和休息時間，林玉書和其他3名女隊員也會相隔一段距離，消息曝光後輿論也在各大論壇發酵，對此黃隊隊長壯壯（沈立心）的經紀人也緊急出面回應。

林玉書遭爆排擠事件發酵！單日網路聲量不到一天就突破千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近2日「林玉書遭排擠事件」聲量趨勢，可見11月15日有網友就在《全明星運動會》YouTube影片下方留言「玉書是被彭尊排擠嗎？我怎麼感覺這邊的留言和直播時有人留言有這種感覺，還有人說彭尊早在之前就取消關注玉書了...不會是彭尊嫌棄她沒貢獻吧？」，11月16日週刊隨即爆出林玉書疑似被《全明星4》黃隊其他3名女隊友排擠，事件短短發酵不到半天就累積1,238筆網路聲量。

壯壯經紀人首度發聲！親曝爆料：不敢苟同且無以回應

事後《全明星4》黃隊隊長壯壯的經紀人也緊急出面回應，「每一個訓練和比賽，所有人都是全心投入，從無到有、一點一滴，只為呈現好的表現給大家，面對玉書的傷退，賽場上下的所有人，皆感到惋惜並不知所措，對於知情人士的說法，不敢苟同且無以回應，賽事已到白熱化的階段，希望大家多關注賽場上的表現，不要因此抹殺所有人的努力」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月15日至2022年11月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林玉書遭排擠事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。