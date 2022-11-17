★分析

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，最大的類股題材是Target的業績報告，以及這對於整體零售業和消費者支出意味著什麼。我認為這在某種程度上為市場定下了基調。而美光的消息肯定會促使一些科技股投資人放棄部分短線獲利，因為科技股的基本面似乎仍不太好。

通膨數據低於預期令投資人更加看好聯準會將放緩升息步伐，美股在過去一個月大幅上漲。DWS Group美洲交易部門主管George Catrambone表示，市場已經從那些低點強勁反彈並持續走高。隨著我們進入年底，市場需要思考和消化很多東西。

KKM Financial創始人兼執行長Jeff Kilburg表示，隨著大型零售店和專賣店之間的差距持續擴大，零售業財報季的波動將迫使投資人變得比較挑剔，尤其是對於其零售業務著重哪些方面。

Invesco全球市場策略師Brian Levitt表示，情況好壞都有，周三早些時候發布的零售數據與Target提出的預警並不一致。零售銷售數據顯示消費者願意花錢，尤其在大件商品上，而零售業領頭羊Target卻警告節日購物旺季的銷售將減弱。後者較符合我們的預期。收緊貨幣政策旨在讓人們感到手頭不那麼寬裕，以減少消費、緩解通膨，而這也將為經濟復甦奠定基礎。

Convera資深市場分析師Joe Manimbo表示，我們仍然認為聯準會將採取激進的加息方式來降低通膨，通膨還是太高。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，僅公用事業股和消費必需品類股收高，終場分別上漲0.87%和0.46%。能源股跌2.15%，跌幅最大；其次為非必需消費品類股受Target等零售股拖累，終場跌1.46%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下挫4.28%，收在5,891.90點。

★重磅股

重量級科技股跌多漲少，蘋果跌0.83%，微軟漲0.18%，亞馬遜跌1.84%，Alphabe漲0.42%，特斯拉跌3.86%，Meta跌3.29%，網飛跌1.35%。

道瓊指數成分股方面，麥當勞漲1.74%，表現最佳；其次為聯合健康保險（UnitedHealth）漲1.69%。Salesforce跌4.29%，跌幅最大；其次為英特爾跌3.84%。

主要晶片股全跌，美光跌6.70%，表現最疲弱。應用材料跌5.65%，超微跌4.81%，輝達跌4.54%，恩智浦跌4.54%，高通跌4.20%，英特爾跌3.84%，德州儀器跌2.31%。

★焦點股

Target Corp股價暴跌13.1%，創下5月以來最大單日跌幅。該大型連鎖零售商上季獲利腰斬，並預期這個節日購物季的銷售下滑，令投資人大失所望。受此拖累，零售股普遍下跌，梅西百貨、百思買和Nordstrom均跌逾8%，Foot Locker和Kohl's跌逾7%，Gap跌6.23%。

連鎖居家修繕用品零售商勞氏公司（Lowe's）上修全年獲利預測，股價逆勢收高3%。

美光大跌6.7%，該公司宣布，考量明年市場前景低迷，DRAM晶片和NAND快閃記憶體晶片將減產兩成，並將進一步縮減資本支出。此外，美光表示，旗下採用1β（1-beta）製程的DRAM晶片，明年將在台灣廠區生產。1β是目前美光最先進的製程。

輝達（Nvidia）收跌4.54%，目前盤後漲1.50%。該繪圖晶片大廠盤後公布財報，其第三財季（截至10月底）營收年減17%，為59.3億美元，但優於分析師預估的57.7億美元。其中，數據中心營收大幅成長31%，表現優於市場預期，但遊戲事業營收下滑51%。第三財季經調整後每股盈餘為0.59美元，不如分析師預估的0.69美元。輝達預期第四財季營收為60億美元加減2%，分析師預估為60.9億美元，雖然本季展望未讓人驚豔，但也緩解了投資人對於半導體產業持續惡化的擔憂。執行長黃仁勳在聲明中表示，輝達正在盡快適應宏觀環境，將調整庫存水準為新產品鋪路。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌1.26%，收79.45美元，換算台股價格為494.42元。

聯電ADR跌6.20%，收7.11美元，換算台股價格為44.25元。

日月光ADR跌2.83%，收6.18美元，換算台股價格為96.15元。

中華電信ADR跌0.23%，收34.63美元，換算台股價格為107.75元。(2-2)