宏達電(2498)和Discovery頻道合作，於《後疫情時代》專題影片中秀出如何將VR與教育做出完美結合，而宏達電(2498)亞太區總經理黃昭穎出席公開場合，暢談宏達電如何透過元宇宙及VR虛擬實境裝置在疫情期間，將科技與人文極致融合，釋放人們無限想像力的世界。

黃昭穎提到，宏達電投入元宇宙的領域已經相當多年，結合過去數十年在硬體，軟體與服務等相關技術的厚實經驗，欲創造一個人們可以共享、共有、共創的新世界。HTC所打造出來的VIVERSE元宇宙生態，將從內容豐富性，平台多元性，與體驗創新性多角度發展。

黃昭穎進一步補充，過去二十年來，全球教育市場受到數位科技發展的影響，延伸出教育科技(Edtech)新領域，由於現今學生受到手機、網路、數位影音及社群媒體等影響，對於資訊獲取與思考方式與過去相比已大不相同。在元宇宙的世界裡，資訊傳遞不再只是傳統的看和聽或是閱讀，人們會進到內容裡去體驗，可能是學習，娛樂，甚至是生活和工作。目前宏達電在台灣超過350所中、小學中設立具備元宇宙相關設備或課程的教室，讓元宇宙從小扎根。

疫情之中，人們面對面互動受到很大的限制，早在疫情之前，宏達電與台北市仁愛國中攜手打造智慧教學新模式，在Discovery《後疫情時代》專題影片中將可以看到該計劃的成果與應用。由宏達電導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中，給予學生無限制的開放學習模式，啟發創新思考能力。

透過Discovery《後疫情時代》專題影片，將可進一步瞭解宏達電對於元宇宙發展的理念與堅持、VIVE Arts團隊在藝術文化保存與藝術教育上的付出、VIVE團隊如何打造最輕巧的沉浸式VR眼鏡－VIVE Flow，讓老師及學生進入元宇宙世界學習變得更容易。