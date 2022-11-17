民眾黨新竹市長候選人高虹安捲入詐領國會辦公室助理費疑雲，民進黨立委何志偉昨（16）日爆料，稱高虹安男朋友李忠庭（Jack）在事情爆發後馬上出國，到現在已2周仍未返回，此消息是否屬實引起關注。目前則尚無相關回應。

「這是我的訊息來源，內部人跟我講的！」何志偉指出，消息人士透露李忠庭已出國2星期，按照時間推算大約在11月初，而高虹安事件是在10月底爆發，李忠庭對這整件事的參與程度到哪裡？若高虹安對記帳的完整內容不清楚，責任者是否就是李忠庭？

何志偉強調，他連續問了3次，而消息來源也數次確認李忠庭已出國，讓他質疑「這就像是坐桶子（偷渡）的概念一樣！」

何志偉昨日在政論節目《鄭知道了》表示，高虹安的事情爆發後，正在一個一個聯絡之前的這些助理，「我拜託一下，高虹安委員你也是立委，這個涉及到串供的問題」，隨後更透露高虹安的男朋友已經出國2個星期了。

不過，民眾黨近日對該節目爆料十分不滿。日前有自稱高虹安辦公室前助理的A先生，在三立電視政論節目《鄭知道了》爆料民眾黨每個立委辦公室都有「人頭助理」、「回捐」等爭議，民眾黨主席柯文哲昨對此不但連連否認，民眾黨也公開聲明怒斥不實，要求節目道歉，今（17)日更將赴台北地檢署按鈴提告。