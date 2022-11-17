台灣一共有22個縣市，一名網友好奇到底哪個縣市最無聊，並分享個人意見說，景點與食物都普通的彰化，在他心目中最無聊，引起網友討論，不少人表示，雲林、彰化和苗栗真的超無聊，沒有厲害的食物，也沒有厲害的景點。

一名網友近日在PTT上發文表示，全台共有22個縣市，其中他認為最無聊的就是彰化縣，因為吃的東西很普通、景點也很普通，逛來逛去好像也就這樣而已，當然也有可能是他沒有玩到好玩的點，因此很好奇大家心目中最無聊的縣市是哪一個？

貼文引起討論，綜合網友回應發現，前三名分別是雲林縣、彰化縣和苗栗縣。「彰化有美食，雲林就真的沒什麼了QQ」、「苗栗是真的不行」、「苗栗如果是不喜歡大自然的人覺得很無聊」、「彰化沒景點不過有美食」、「 雲林啊！只有劍湖山和古坑而已」、「雲林還真的想不到什麼景點」。

不過，也有許多網友表示，彰化雖然觀光景點少，但美食的數量很多，比起美食之都台南也不會輸。「彰化明明很多好吃的」、「彰化東西蠻好吃的」、「 彰化沒景點不過有美食」、「彰化吃的很多」、「喜歡彰化的小吃」。