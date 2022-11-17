有網友14日在PTT八卦版發文PO出一段影片，內容是前新竹市長林智堅與民進黨新竹市長候選人沈慧虹在直播時表示，「新竹產矽，所以有了玻璃產業，也因為新竹產矽，因為有了半導體產業……」這番言論引發熱議，臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）痛批，林說出這句話可見「那顆光鮮亮麗的梳油頭裡，到底裝的是什麼東西」，更狠嗆，「這偽雙碩士當了我們八年新竹巿長，是多愚蠢多丟臉的事。」

工程師15日在臉書發文表示，林智堅說，「新竹產矽，所以有了玻璃產業，也因為新竹產矽，因為有了半導體產業……」由於半導體使用的矽晶圓是進口的，跟新竹產矽無關，林當然是立馬被砲轟，但沈慧虹陣營回應，這是「網軍攻擊」、「唾棄此惡劣選風」。

工程師強調，話是林智堅在車上說的，旁邊坐的是沈慧虹，此番對話明明白白地告訴大家，「那顆光鮮亮麗的梳油頭裡，到底裝的是什麼東西」，也清清楚楚地表示，「沈慧虹是如何代表新竹的光榮」。

工程師更直言，先不要說林智堅這偽雙碩士當了八年新竹巿長，是多愚蠢多丟臉的事，在科技業工作的人們、正在讀大學的學生們，「只要你知道矽跟新竹是什麼關係，總不會告訴我，這票人你還投得下去吧？」工程師並大酸，就算論文怎麼抄都無所謂，球場怎麼爛也無所謂，總不會連「矽」也無所謂吧？