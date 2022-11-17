超出預算不少的房子，該忍痛放棄，還是咬牙加價購？一對夫妻最近陷入掙扎，因看中的中古華廈，原屋主死守價格堅不退讓，讓他們感到崩潰；更不解的是，同屋主當初出售該物件的樓上，卻便宜了將近300萬元。

「我們預算只抓到1100萬元」，原PO表示，她和老公日前看上一間屋齡25年的華廈，屋主開價1298萬元，但樓上幾個月前才以1030萬元出售，也是同一名屋主。房仲轉述，屋主堅持至少1180萬元才肯談，讓原PO陷入掙扎。

多數網友建議量力而為，畢竟夫妻倆還有小孩要養，「堅持底價，現在是買家市場，也要評估繳不繳得起房貸」、「25年的房子要花錢整理，水、電重拉，超出預算真的不建議」、「不急的人才是贏家」、「再多看幾間，時間換空間」。

事後，原PO更新狀況，房仲非常積極，只要下斡旋金，就以實價登錄再找屋主談價，無奈屋主相當堅持，就是不肯退讓。