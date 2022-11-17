北市大同區角頭「威震集團」董事長吳明達，日前遭檢警查出涉嫌買凶狙殺芳明館大哥失敗，後又找槍手掃射芳明館據點，台北地檢署日前依預備殺人罪起訴他，但檢警另查出吳涉及網路博奕及地下洗錢，上月再度在某三溫暖拘提吳明達，台北地檢署17日依組織犯罪、賭博等罪追加起訴吳明達及幫眾共9人，移送北院審理，並以吳明達涉及多起重大槍擊案件，目無法紀，嚴重破壞社會治安，建請從重量刑。

吳明達目前遭羈押禁見，檢方另建請法院繼續羈押禁見。

檢方指出，吳明達以非法匯兌至大陸資助威震集團張姓副董事長，僅今年3月匯至大陸就2265萬元，加上吳1999年涉槍擊殺人案，判處無期徒刑確定，獲假釋後仍涉及槍殺芳明館大哥，有逃亡可能。

且檢警在吳明達手機中發現他在柬埔寨出資成立詐欺機房，且威震集團蔡姓成員犯下槍擊案後即逃亡柬國，認為吳的威震集團在雙北地區犯下多起開槍投案案件，為免案件審理期間，發生相關證人無端死傷、匿跡、翻供，確保審判序順利進行，建請法院再對吳羈押禁見。

檢警查出，吳明達因千萬債務糾紛，4月時找人持衝鋒槍，掃射芳明館據點「原生企業」，另又花500萬找槍手，想要狙殺芳明館老大黃清源，但梁、張兩名槍手卻倒戈投向黃，還交待吳買凶的過程。檢警經循線追查，6月時同步逮捕吳在內的11嫌，但吳矢口否認買凶，強調他都在做公益活動，訊後以100萬元交保。雖然吳否認，但台北地檢署仍於9月27日依預備殺人罪起訴吳及槍手共5人。

但檢警事後追查，發現吳的集團另涉及網路賭博及地下匯對等不法情事，嚴重影響金融秩序，日前再度發動搜索，並在大同區三溫暖逮捕吳嫌，警方將吳移送北檢偵辦。