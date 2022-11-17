今年公募基金規模逆勢成長投信共有5家，元大投信持續領先，其他逆勢成長的投信依次包括國泰投信、貝萊德投信、聯邦投信、台中銀投信等。其中元大投信今年來成長563億元遙居第一，至10月底旗下證、期信基金規模再度站上八千億，來到8363億元，續佔公募基金鰲頭。

元大投信指出，受美國急行軍的升息影響，今年以來金融市場大震盪，股市、債市出現罕見齊跌，外匯市場則是美元指數獨強，日圓大貶，元大投信旗下基金多元豐富，完整涵蓋國內外各類商品與市場，並有槓桿、反向ETF，提供投資人應對市場行情工具，在產品線均衡分散下，今年以來規模與受益人數雙雙逆勢成長。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，台股持續轉強下，熱錢開始湧入，電子族群普遍走揚。觀察今年半導體產業在通膨壓力下，晶圓生產設備加上關鍵零組件和材料成本上揚，也使得晶圓代工價格漲勢維持不變，因此預估台積電晶圓代工價格上漲力道依舊穩固，可力保營收不墜。惟壓力將落在IC設計業者是否也能把上漲成本轉嫁給客戶，若不能轉嫁，則在庫存升高壓力下，未來可能下修晶圓投片數量。另一方面，台灣9月PMI 受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至44.9，不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩，庫存調整持續好轉中，顯示調整有機會已步入尾聲，台股有望迎來拉貨及補庫存行情。

國人最愛投資的台股ETF，10月受益人數增加20萬人，其中元大高股息(0056)拜除息行情所賜，市場資金看好填息的買盤為史上最高，單檔就貢獻了逾10萬人的人數增加，總人數也正式突破90萬大關；另一檔國民元大台灣50(0050)身為最具代表性的市值型ETF，具有絕不錯過台股大盤反彈特性，吸引逢低買盤單也增加2.3萬人，至10月底台股ETF受益人數達413萬人，全體ETF受益人數則是來到557萬人。