高雄市長選戰之爭，主要為藍綠對決，相較於民進黨有龐大奧援，國民黨高雄市長候選人柯志恩狠酸，對手陳其邁競總有旋轉木馬等遊樂設施，好像「迪士尼」，未料此話一出又被指暗諷前高雄市長韓國瑜。對此，柯志恩今（17）日反嗆對方，真的太懷念韓國瑜了，自己在講這件事時，並沒有想到韓國瑜這3個字。

柯志恩昨在三民區廟口開講提及，陳其邁競總有旋轉木馬、小火車，「好像小的迪士尼，我都很想去」，雖有光鮮亮麗的外表，卻照不進高雄的黑暗，高雄需要的是有光明、有希望、有未來。

不過，就有議員候選人跳出來指控，柯志恩難道是在暗諷當年韓國瑜曾提出的要蓋迪士尼的政見嗎？柯直說，「天啊！我們那個議員（候選人）真的太懷念韓國瑜了」，自己只是想到有這麼多的遊樂設施，就聯想到小小的迪士尼，這是大家的形容詞，應該是講這話的人在懷念韓國瑜，她在講這件事情的時候，沒有想到韓國瑜這3個字。

另一方面，藍綠交鋒高雄空汙，柯志恩昨更提「韓規邁隨」，興達電廠燃煤機組秋冬降載，是韓國瑜任內實施，陳其邁上任跟著做，卻沒有進一步實質改善空汙，但被陳其邁競總發言人高閔琳反批，睜眼說瞎話，早在2017年陳菊就曾要求興達電廠必須在冬季減少20％生煤燃量，扭曲事實不會讓空氣變好，只會讓選風更髒。

對此，柯志恩今再回應，高雄空汙問題太嚴重，每任市長都會想要降低AQI，陳菊時期也有降低，只是市民迄今仍承受空汙之苦，今天AQI（空氣品質指標）指數是95～150，在全國創下紀錄，2019年韓國瑜任內要求興達電廠燃煤機組在秋冬降載，這就是眼前的數據，不曉得高市府在說什麼。