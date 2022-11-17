宜蘭治安亮紅燈！陳姓、吳姓男子日前在網路上起口角糾紛，昨晚相約在蘇澳火車站前的太平路談判，但過程中一言不合，陳男的槍枝疑因走火，打中附近民宅、站在鐵門後方的蕭姓男子，蕭男送醫後目前無生命危險，警方已逮獲陳姓男子。
警方調查，陳男心生怨恨，夥同友人與吳男相約在蘇澳火車站前理論，過程中陳男持槍要恐嚇吳男，但拉動槍枝滑套後當場走火，子彈貫穿附近一處民宅鐵門，打中鐵門後方、無辜被波及的蕭姓男子。
今天（17日）凌晨3時許陳男自行攜槍投案，全案依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
宜蘭治安亮紅燈！陳姓、吳姓男子日前在網路上起口角糾紛，昨晚相約在蘇澳火車站前的太平路談判，但過程中一言不合，陳男的槍枝疑因走火，打中附近民宅、站在鐵門後方的蕭姓男子，蕭男送醫後目前無生命危險，警方已逮獲陳姓男子。
警方調查，陳男心生怨恨，夥同友人與吳男相約在蘇澳火車站前理論，過程中陳男持槍要恐嚇吳男，但拉動槍枝滑套後當場走火，子彈貫穿附近一處民宅鐵門，打中鐵門後方、無辜被波及的蕭姓男子。
今天（17日）凌晨3時許陳男自行攜槍投案，全案依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
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