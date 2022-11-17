台中警本月查獲一票緬甸人口販運集團，該集團以「境外合法博弈」工作為由，將台人引渡至KK園區，每天工作14至16小時，不配合就剃光頭、電擊等，若想返國就得付賠償金最少24萬；一名被害人稱每晚都會聽到牆外傳出槍擊聲，白天能目擊外頭河流浮著多具屍體，還有人獲救後像中邪一樣，疑似嚇得不輕。

被害人在詐騙集團機房，每天要工作長達14至16小時，人蛇集團持槍管制被害人進出，連上廁所、吸煙都受嚴格管制，如果詐騙業績未達標或忤逆管理階層，會遭剃光頭或上銬等處罰，被害人若不堪迫害要脫離「KK園區」，人蛇集團會逼迫交出24萬至32萬3000元不等的「賠償金」，才得以返台。

據自由時報報導，「KK園區」外就都有武裝部隊看守，若有被害者想逃出，情節嚴重者就會被當場擊斃，有被害者獲救後稱每晚都會聽到槍聲，白天時能看到圍牆外的河流浮著屍體，當時看到流浪狗時竟嘆「比狗還不自由，好羡慕流浪狗」；一名20多歲年輕人歷劫返台後「變了個人」像中邪一樣，沈默不語、眼神空洞還經常做惡夢、莫名暴哭。

據清查，目前至少有被害人5名，在今年2、3月間被騙往泰國曼谷地區，犯罪集團成員把被害人轉賣給當地人蛇集團，再偷渡到緬甸「KK園區」。