大聯盟公布2022年賽季賽揚獎得主，與美國聯盟的情況相同，由27歲的馬林魚王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara）以30張第1名選票，全數通過獲得生涯首座賽揚獎榮譽，阿坎塔拉也是馬林魚自1993年建軍之後，隊史首位拿下賽揚獎的球員，也是大聯盟歷史上第3位來自多明尼加的得主。

馬林魚在2017年開始甩賣陣中球星，阿坎塔拉正是自歐蘇納（Marcell Ozuna）交易案當中，從紅雀加入位於美國東南角的馬林魚，2019年球季雖然吞下並列國聯最多的14敗，阿坎塔拉還是以新秀身分入選明星賽，一步一步成長為馬林魚王牌。

儘管馬林魚又度過一個失敗的球季，不過並沒有影響阿坎塔拉穩定發揮，在今年賽季32場先發當中，阿坎塔拉取得14勝9負、2.28防禦率，吃下228局及投出6次完投（1次完封勝）都是全大聯盟最佳，甚至本季未有球隊超過5場完投數，而阿坎塔拉1個人就貢獻6場，可以說相當具有耐戰度。

儘管馬林魚過去曾有凱文布朗（Kevin Brown）、賈許強森（Josh Johnson）及英年早逝的費南德茲（Jose Fernandez）等優秀投手坐鎮，但阿坎塔拉卻是隊史首位獲得賽揚獎殊榮的球星，也是自佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）及柯隆（Bartolo Colon）後，第3位來自多明尼加的賽揚獎得主。