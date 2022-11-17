股神巴菲特所屬的波克夏公司上季買進價值至少41.2億美元（折合約1280億台幣）的台積電ADR，激勵台積電ADR一度大漲逾10%，台積電的股價瞬間從370漲到494元。財信傳媒董事長謝金河以「巴菲特的金手指」為題在臉書發文指出，台積電可以得到巴菲特的青睞，對於提升整個台灣價值有很大的幫助，先前全球半導體市場「去台化」議題發燒，最重要的是在地緣政治敏感時刻，巴菲特加持，這有千軍萬馬的效果。

波克夏14日盤後向美國證券交易委員會提交的季度報告顯示，第三季(7-9月)期間首度買進約6010萬單位台積電ADR，價值至少41.2億美元，謝金河對此表示，巴菲特管理的波克夏基金擁有龐大的現金部位，因此，股價大跌後，他可以從容撈底，這也告訴大家，投資市場不可以把所有家當全部軋入，手上要有相當比例的現金，才能在跌勢的盡頭危機入市。

「巴菲特的眼光很少投入到亞洲市場，但他所投的標的，至少漲幅都超過一倍以上，而且，巴菲特從不短缐操作。」謝金河分析巴菲特過往的投資，第一個標的是中國石油H股，大約2000年前後，巴菲特相中中石油，他在1港元左右買入，到了2007年油價大漲到147美元的時候，巴菲特在11到16港元的價位賣出；大約同一個時間，巴菲特以大約8港元的價位買進比亞迪，並且成為擁有比亞迪20%的單一最大股東，今年比亞迪漲到333港元，巴菲特賣出大約2億股，之後比亞迪股價重挫至161.5港元。他強調，這次巴菲特賣出比亞迪、買入台積電，可能也是趨勢及方向的一次大轉折。

巴菲特投資眼光精準，謝金河進一步表示，除了中國的中國石油、比亞迪，2020年3月在疫情擴散後，巴菲特宣布投資日本五大商社，到今天為止，巴菲特一股不賣，但日本五大商社股價最少都大漲一倍，這其中丸紅從456.2到1507日圓，漲幅230.38%最大，其次是三井物產從1378漲到3958日圓，漲幅187.23%，然後是伊藤忠商事從1740到4297日圓，上漲146.95%，漲最少的住友商事正好漲100%。

謝金河文末強調，台灣的台積電可以得到巴菲特的青睞，對於整個提升台灣價值有很大的幫助，同時巴菲特的投資手法、投資眼光及出手時機，也會成為投資市場熱門教材，最重要的是在地縁政治敏感時刻，巴菲特加持，這有千軍萬馬的效果。