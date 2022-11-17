民眾黨17日赴台北地檢署控告A先生妨害名譽（陳志賢攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案，自稱高辦前助理的A先生，日前在三立電視政論節目《鄭知道了》爆料民眾黨每個立委辦公室都有「人頭助理」、「回捐」等爭議，引發民眾黨不滿，民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、黨團主任陳琬惠等人17日赴台北地檢署按鈴提告A先生妨害名譽罪。

媒體詢問高虹安助理費案，調查局北機站已報請北檢指揮偵辦一事，民眾黨團等人則回應案件已進入司法程序，不便評論。

政論節目《鄭知道了》15日播出自稱高辦前助理的A先生，爆料民眾黨每個立委辦公室都有「人頭助理」、「回捐」等爭議，主持人鄭弘儀、來賓民進黨立委王定宇等人討論，並在節目上質疑是拿國家的錢去給黨團，涉及貪汙。

對此，民眾黨立院黨團聲明，澄清政論節目的言論悖於事實，民眾黨每位立委均有助理負責與黨團辦公室溝通、聯繫相關立院工作、協助各委員會議事運作，且每月固定支薪，並表示將提告自清。因此民眾黨團成員，今早赴北檢對A先生提告。