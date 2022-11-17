儘管罕見地遭到挑戰，美國聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天輕鬆獲得參議員同僚支持，連任這個他擔任15年的職位。

美聯社報導，在經過近4小時閉門開會投票後，麥康奈輕鬆擊敗佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）。麥康奈表示，他「相當榮幸」能當選連任，也坦承前方還有挑戰。

法新社報導，這位來自肯塔基州的80歲資深參議員 2007年以來一直擔任共和黨參院領袖。隨著共和黨在參院的控制起起伏伏，他少數黨和多數黨領袖都曾當過。新一屆國會明年展開會期後，他可望成為參議院任職時間最長的黨領袖。

民主黨此次在期中選舉出人意料表現強勢，意味麥康奈將再次領導少數黨。儘管未能控制參院，但共和黨人似乎準備以微弱多數控制眾議院。

昨天宣布角逐2024年總統大選的前總統川普，將共和黨未能取得參院的責任歸咎於麥康奈，他在社群媒體貼文說，「這是麥康奈的錯」，稱麥康奈爾競選資金分配不當，推動的立法議程也有缺陷。