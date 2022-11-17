41歲的金剛（本名：李信樵）去年和小嫻公開認愛，今年5月卻閃電在直播中證實分手，7月金剛發文宣布要離開台灣，外界以為他要進行療情傷之旅，但其實是受邀到大陸橫店拍戲工作。近來金剛突然在社群網站動怒，自曝在台中遇到一家超沒責任心的鞋店，錢都付了，過了3個月依舊沒到貨，追問後對方只會回答「一堆X話」，讓金剛忍不住爆粗口，直言：「X的真的是夠了」。

過去在香港發展的金剛近年因疫情回台，到墾丁暫居意外跟小嫻擦出愛的火花，兩人也大方認戀，甚至情侶倆還合體經營賣雞翅事業，一度有聲有色，賣到缺貨，今年5月卻突然宣布分手，小嫻更坦言之後不想再替金剛處理工作，7月金剛突然曬出登機照，寫下：「我的暑假只爽到一個月不到而已，然後我就要去拍戲了，好久沒有的行程，內心的激昂跟澎派難以用言語形容，只希望去橫店會變瘦，然後不要中暑這樣」。

金剛日前在橫店拍戲殺青。（圖／翻攝自金剛 （李信樵）臉書）

金剛上月中分享在橫店拍攝《壯王之王》終於殺青，自嘲終於可以脫下古裝，「快要變回現代人了！！」，昨(16日)他則暴走爆料離開台灣前被台中的一家鞋店放鴿子，半年前他就到該家鞋店買鞋，已付錢卻至今沒到貨，「每次都要我追，追了又說一堆X話，一直說要處理但到現在X都沒有」。

金剛發文抱怨。（圖／翻攝自aloha6969 IG）

金剛強調，他平時真的很少發這些抱怨文，忍無可忍才說出，希望不要再有人跟他一樣受害，想知道的人可以私訊問他，接著曬出另一家值得信任的鞋店，寫下：「就算人不在台灣，鞋子還是有辦法收到，不會跟你說什麼鞋子被店裡的員工賣掉什麼巴拉巴拉的X話，這就是我說值得信賴跟值得相信的店家跟老闆，重點是店家非常負責任！」