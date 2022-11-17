言情小說作家瓊瑤，多部作品被翻拍成戲劇，且許多作品堪稱經典紅遍兩岸三地，劇中的女星也隨著電視劇的影響而走紅，從最早期的劉雪華、甄珍、林青霞到後來《還珠格格》裡的林心如、趙薇及范冰冰等人，而俞小凡、岳翎、陳德容、蕭薔、趙薇、林心如更被眾人稱為「瓊女郎」，但並非所有女星都如此幸運，曾演出過《又見一簾幽夢》女主角的張嘉倪，就無如其他女星一樣爆紅。

出生於四川成都的張嘉倪，2007年演出瓊瑤劇《又見一簾幽夢》女主角汪紫菱，她也因該劇榮獲北京電視台影視盛典影視新秀獎，更曾被瓊瑤稱讚擁有「如嬰兒般吹彈即破的肌膚」及一雙「攝人心魄的鳳眼」，在顏值上完全不輸其它女星，雖然她隨後也接拍多部戲劇，但卻沒有因此大紅大紫。

然而，2018年張嘉倪演出《延禧攻略》中的順嬪，劇中美艷且帶有神祕感的形象，除劇中皇上被她迷得神魂顛倒外，更堪稱是劇中女主角魏瓔珞的最大勁敵，而觀眾也稱她為「最美妃子」，張嘉倪也因此暴紅。

張嘉倪後來因演出《延禧攻略》爆紅，被成為「最美妃子」。(圖／張嘉倪微博）

事實上，2014年張嘉倪27歲生日當天被男友買超求婚，據悉對方身分為某婚禮及活動策劃公司執行董事，身價上億，兩人結婚後，2016年在美國誕下一子，相隔兩年再生下第二胎，夫妻倆也曾一起上節目《妻子的浪漫旅行》第2季，節目中可見老公非常疼愛她，且她也透露結婚多年仍稱呼婆婆為「阿姨」，老公從中成兩人關係的潤滑劑，因此婆媳相處融洽，家庭生活相當美滿，也讓人相當羨慕。