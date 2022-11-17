台中市提出的「2021自願檢視報告」，在「2022台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比奪下白金佳績。(圖／中市府提供)

「2022台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比出爐，台中市提出的「2021自願檢視報告」在20個機關中脫穎而出，奪下白金級第一名佳績，城市永續治理成果受肯定。台中市政府永續低碳辦公室執行長黃晴曉16日出席領獎，他指出，市府針對環境、社會及經濟三大面向全方位推動，施政有優異成果。

黃晴曉表示，台中市府2021年9月27日發表首份自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向推動，在這次城市永續治理評比中，施政成果獲肯定，顯見台中在環境、社會與環境面向的施政策略接軌國際，符合聯合國永續發展目標與理念。

在環境方面，市府致力落實「能源轉型零碳環境」，秉持「先公後私、先大後小」原則，有效管制中火燃煤，並利用科技智慧執法推動建置「空品感測器物聯網」等藍天白雲計畫，今年11月13日的PM2.5濃度已達國家標準15微克以下；另市府也推動校園、火化場及工業鍋爐汰舊換新，朝2050年淨零碳排目標邁進。

社會方面，市府持續打造「友善宜居共融社會」，提高市民生育津貼、公托公幼及親子館倍增、公托費用全國最低等政策，同時重視照顧長者和弱勢，長照服務涵蓋率達64.51％、為六都第一；另也興辦超過7000戶社會住宅，青壯年承租比例高達8成。

經濟面向，台中市致力於「富強建設活水經濟」，發展「前店、後廠、自由港」的經濟樞紐特質，串連台中產業鏈與行銷端，強化投資環境與投資條件，去年商業、公司、工廠登記家數等10項經濟指標都名列六都第一。

永續低碳辦公室表示，市府因應國際永續發展趨勢，推動「永續淨零政策三部曲」，除發表「2021台中市自願檢視報告」及簽署「氣候緊急宣言」，也公布「2050台中市淨零碳排路徑」，未來30年從能源、工業、住商、運輸、環境、農業6大部門推動策略，設定20大零碳路徑，打造台中「無碳無憂」生活模式。