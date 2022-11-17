南韓軍方表示，北韓17日朝東部海域發射1枚彈道飛彈。

韓國17日說，北韓從江原道元山一帶，向東部海域發射型號不明的彈道飛彈。這是北韓9日下午約3點31分從平安南道肅川一帶向半島東部海域發射一枚短程彈道飛彈（SRMB）後，時隔8天再度射彈。

據韓聯社17日報導，北韓外相崔善姬當天透過朝中社說，美國愈是執意向盟國加強提供「延伸威懾」，在朝鮮半島和地區開展虛張聲勢的軍事挑釁，平壤的軍事應對就會越猛烈。

此外，崔善姬說，這將對美國及其盟友造成更嚴重、更現實，並不可避免的威脅，華府將會意識到正在進行一場會讓自己後悔的「賭博」。她強調，平壤為了因應韓、美、日侵略性軍演，而採取合法的軍事行為，但三國日前在峰會中，卻將相關行動定義為「挑釁」，並企圖採取「加強延伸威懾」和「強力果斷應對」措施，而北韓對此作出嚴正警告。

分析指出，北韓可能是針對南韓總統尹錫悅、美國總統拜登和日本首相岸田文雄13日藉著在柬埔寨金邊東盟系列峰會期間，舉行三方會談後發表聯合聲明說，三國將攜手合作，加強對北韓擴大遏制力，若平壤強行進行核試驗，將面臨國際社會強有力的堅決因應。

韓聯社指出，美國已準備好提供南韓含蓋核子與常規作戰的一切必要選項，以恫嚇北韓的侵略或挑釁。如果北韓進一步挑釁，美國預計將更頻繁地派出核動力航空母艦、潛艦及遠程核戰略轟炸機前往朝鮮半島，以秀肌肉並展現捍衛南韓的堅定承諾。

崔善姬說，此舉必然會把半島局勢推向無法預測的局面。她說，近期美國及盟友相繼展開大規模侵略戰爭演習，但這無法阻撓北韓壓倒性的應對，相對也加劇了他們自身的安全危機。

報導指出，這是崔善姬5月升任外相以來首次發布聲明。