美國42歲男星尼克肯能（Nick Cannon），過去曾與「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）有過一段婚姻，並共同育有一對11歲的龍鳳胎，但尼克卻繼續和其他4名女子「傳宗接代」，接連生下11胎，而第11個寶寶在上周五才剛出生不久，緊接著幾個月他又要迎接第12胎，令眾人相當驚訝，也遭不少人猛酸「他不是在生小孩，就是在生小孩的路上」。對此，尼克並不以為意，近日還有媒體分析他每年光養育費就高達近1億台幣，讓外界大感吃驚。

尼克在上周五第11個寶寶才剛出生，幾個月後再度迎接第12個寶寶降臨，讓不少人對於他的財力感到好奇。而根據英國《太陽報》的報導，尼克日前接受媒體採訪時透露，自己每年光養育孩子的費用就高達300萬美金（約新台幣9342萬元），還強調「我每年花在子女身上的錢，絕對比這個數字還要多。」

報導中也進一步分析，尼克在檯面上的身家大約為2000萬美金 （約新台幣6.2億元），主要收入來源為電視及廣播主持節目，另外還有經營副業，但以他現在的身家來說，並不足以支付每年超過300萬美金的龐大開銷。對此，媒體也找來律師解釋，尼克所支付給不同孩子媽的養育費，不是以身家計算，而是以他的年收入來計算，而他目前最大的孩子才11歲，想要將所有小孩都撫養至成人，他還需花費更大的精力、努力賺錢才有辦法支付。不過，喜愛孩子的他似乎不認為這是問題，也相當期待第12名孩子的誕生。