拔罐原本是要放鬆卻變了調，一名女網友爆料，日前與家人去新北板橋某足體養生會館，沒想到哥哥拔罐時疑似師傅操作不當，導致背部被拔到出血水還燙傷，整個背部看起來怵目驚心，事後養生會館的老闆跟師傅卻避不見面，讓網友們覺得太誇張，直呼「這是火罐，很多師傅早不用了，太危險啊。」

這名女網友在臉書「爆料公社」發文，日前與家人一同前往新北板橋某間足體養身會館放鬆，哥哥在做拔罐時疑因師傅操作手法不當，導致背後有1.5%表面積燙傷，出事後該店老闆卻不出面處理，拔罐的師傅只說會負責醫藥費就沒下文。

女網友貼出多張哥哥背部的照片，只見拔罐過的地方紅到發黑瘀血，肩膀的拔罐部位還起了多顆小水泡，甚至背部還有整塊破皮滲出血水，去診所治療時醫師也說，是因為拔罐溫度太高、時間太久，導致背部1.5％的皮膚二度燙傷。對於拔罐疏失，女網友說，會館老闆不出面負責，她們一家也不知道該怎麼辦。

一名女網友的哥哥去養生館拔罐拔到長出多顆水泡，滲出血水。(翻攝自爆料公社)

網友們看到拔罐燙傷的畫面光看都覺得很痛，「第一次看到拔罐可以拔成這樣，那個師傅也太兩光！當下應該很痛，怎麼沒趕快拿下來？」、「看這個顏色深度真的是技術問題，太重了！」、「這是火罐！很多師傅早不用了，太危險啊」，還有人表示，「這是可以直接告他醫療傷害的，招牌都可以直接拔掉！」