吳男以社群招募成員，並透過新興網路工具號召成員助陣討債。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

30歲男網路社群招攬兄弟討債 幫耍狠值一張小朋友

討債時幫耍狠值多少？台中30歲吳姓男子專門幫人處理債務，再從中牟利，他利用網路社群招募成員，討債時如遇爭議即號召成員到場耍狠，事成依個人表現給1千或2千酬勞，台中市警察局太平分局經長時間跟監搜證，日前也在檢察官指揮下一舉破獲吳男為首的網路暴力討債犯罪組織，全案另有19名共犯到案，訊後依恐嚇、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

為淨化選前治安，防制幫派以暴力介入選舉，台中市警察局太平分局於14、15等2日執行「全國分區掃黑行動」專案，在台中地方檢察署檢察官郭逵指揮下，查獲治平對象30歲吳姓男子為首之網路暴力討債犯罪組織，並同時有19名共犯到案，查扣空氣槍2支、球棒1支、手機4支等相關證物，全案依恐嚇、組織犯罪防制條例等相關罪嫌移送偵辦。

據瞭解，吳姓男子透過新興手法以網路群組招募成員，並將成員按地區性分類，透過相互支援，專門幫人處理小額借貸債務，從中獲取報酬牟利，如有爭議時即號召成員到場支援，並實施暴力討債等不法犯行。

該組織透過網路召募，彼此不認識，遇討債不成，吳男即call成員助陣耍狠，成員類似臨時演員跑龍套，現場發揮耍狠，也沒有特定報酬，由吳男依其表現，給1千、2千不等金額。

吳男行徑囂張，不但全身刺青，隨身帶棒球棍、空氣槍，有民眾欠債1萬8000元，他帶兄弟討債，不但恐嚇清償原債務，還要求3萬6000元的額外茶水費。

太平分局分局長葉志誠表示，地方選舉將至，警方將持續掃蕩轄內不法幫派組織，穩定選前治安，對於危害社會治安的各類犯罪案件積極查辦、絕不寬貸，並嚴禁犯罪介入選舉，展現打擊犯罪之決心。