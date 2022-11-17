國民黨高雄市長候選人柯志恩今從大寮展開車掃，由高市議員邱于軒、王耀裕、黃天煌陪同。（柯宗緯攝）

今天柯志恩的前導車上的幕僚，特地拿出手舉牌，上頭印有「麥克風消音」圖案，以及「乖啦」，提醒柯志恩小心注意言行，都有可能從直播當中放送。（柯宗緯攝）

今天柯志恩的前導車上的幕僚，特地拿出手舉牌，上頭印有「麥克風消音」圖案，以及「乖啦」，提醒柯志恩小心注意言行，都有可能從直播當中放送。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩近日在大旗美車掃時，透過臉書直播，不慎放送「最藍地方去了了」等言論，驚吐心內話及對選情的焦慮，引發政壇議論。為防止「去了了」直播悲劇重演，柯志恩陣營也出動「神器」，除了必要的麥克風消音外，幕僚也製作手舉牌，提醒柯志恩注意言行。

柯志恩今從大寮展開車掃，由高市議員邱于軒、王耀裕、黃天煌陪同，但由於今天加上工作人員，陣容比前幾天多，因此換了較大台的「戰車」。出發前，柯志恩還對旁邊的議員們說「今天麥克風都關了」，再三確認沒有「問題」才出發。

柯志恩會這麼小心翼翼不是沒有原因，就是因為近日她與立委江啟臣在大旗美地區車隊掃街拜票，2人談及選情時感嘆原本客家、原住民都是藍的，「現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了！」但沒想到心內話透過臉書全程直播，引發藍綠攻防議題。

今天柯志恩的前導車上的幕僚，特地拿出手舉牌，上頭印有「麥克風消音」圖案，以及「乖啦」，提醒柯志恩小心注意言行，都有可能從直播當中放送。

幕僚透露，這次準備這兩個道具，是因為委員很在意，包括現在直播及聲音等表現細節，但有時透過手勢，會有中間傳遞的誤解，至於寫「乖啦」是為了安撫，請她不要那麼急躁，所有狀況都在幕僚掌握當中，不過柯志恩得知這個Kuso作法，反應相當無奈，還搞笑翻了白眼。

柯志恩「繞著高雄跑」車掃進入第4天，本周都在原高雄縣區跑，柯志恩說，下周則完全集中在原市區，晚上也會有車掃行程。今天在大寮車掃時，也有熱情計程車運將、路過行人特地揮手致意，高喊「加油」、「凍蒜」鼓勵。