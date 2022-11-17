桃園機場公司16日獲頒「永續報告白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」及「創新成長領袖獎」三項永續殊榮，由董事長林國顯代表受獎，其中永續報告書已連續三年獲獎，今年更獲得最高榮譽白金獎肯定，創歷屆最佳成績。

林國顯表示，當ESG成為全球共識，桃園機場身為國家門戶，對於推動永續發展責無旁貸，透過「綠色營運」及「智慧轉型」兩把金鑰，一方面加速打造綠色機場，也將國門化身新創實驗室，利用智慧轉型實現綠色樞紐理想，帶動國門蛻變。

機場公司積極將ESG精神融入日常營運，依循聯合國巴黎協定與國家氣候變遷政策，自發性制定2050年淨零排放路徑，相關綠色作為已連四年獲得國際機場協會（ACI）綠色機場認證；營造舒適便利機場空間及友善職場，連兩年獲得ACI傾聽旅客心聲認證（The Voice of the Customer Recognition）及機場健康認證計畫（Airport Health Accreditation programme）肯定。

也持續照顧基層夥伴，打造全國首創的模範宿舍，照顧為第三航廈建設付出的移工們身心健康；利用運量低檔進行設施更新整建，面對疫情不僅沒有停滯發展，反而展現營運韌性。

此外，機場公司因應數位轉型趨勢，鏈結國內資通訊業者於機場進行各項概念性驗證（Proof of Concept），自行研發的航務管理系統（Flight Operation System）也獲得國家專利，在智慧機場的積極發展讓機場公司今年首次獲得TCSA台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」。

國門解封後，桃園機場10月旅客數67萬餘人次，較去年同期成長870％，前10個月旅客數271萬人次，預估年度客運量可達400～450萬人次，期待回流的人潮為機場帶來往昔榮景，機場公司持續深化永續治理，與航空公司、地勤公司、貨運園區業者等，攜手實踐企業公民責任，為旅客提供更優質服務，航向美好永續未來。