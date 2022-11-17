根據美國財政部16日報告，9月其它國家持有美國公債的金額，降到2021年5月以來最低，約一年半前的當時為7.144兆美元。也就是這些離岸資產，從8月7.509兆美元降到9月7.296兆美元，減幅約2.8%。其中，以日本與中國大陸這兩大國馬首是瞻。

9月時，日本手中的美國公債從8月1.199兆美元，降至1.12兆美元，減幅約6.6%且部位連3個月下降，但仍然是美國公債最大持有國。路透社指出，減少的美債有可能被日本拿去阻貶，從今年以來一直處於弱勢的日圓。

日本政府9月曾公開表示，已砸下前所未有的2.8兆日圓，約197億美元，進場干預日圓。根據統計，受到不升息影響的日圓，今年前9個月兌美元匯價已大貶22%左右。

持有美國公債金額排名第二的中國大陸，也是從8月份9718億美元，降至9月9336 億美元，減幅約4%。已連續6個月持有美債金額少於一兆美元的中國大陸，6月時已減至9678億美元，曾創2010年5月以來最低。

路透社報導，因人民幣處境跟日圓差不多，也被強勢美元打得鼻青臉腫。因此推估，人民銀行大賣美國公債，應該也是拿去護盤人民幣。今年到九月為止，人民幣兌美元匯價貶值約12%。

若從交易量來看，繼8月創新高紀錄地匯入1752億美元之後，9月它國還是砸604億美元來買美國公債。市場臆測聯準會可能會把利率再調高到至少5%，擔心美債價格未來將走跌，於是紛紛先減持手中部位再說。

美國有標竿意義的10年期公債殖利率，9月一開始為3.265%，但到了9月底增至3.804%，大升近54個基本點。至於其它資產項目，買進美國公司債的金額，是從8月95億美元，大減至9月55.2億美元，其它國家已連續九個月淨買超。