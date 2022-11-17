受到PVC產業低迷衝擊，華夏(1305)第二季、第三季均呈現虧損，累計前三季每股虧損0.55元。華夏表示，大陸PVC目前庫存已逐漸下降至30餘萬噸，加上大陸二十大會議後動態清零政策鬆綁，也有利於PVC需求回溫。華夏今(17)日開高走高，逆勢走揚，大漲約3%，站回5日線。

大陸二十大會議後動態清零政策鬆綁，以及穩房市配套措施陸續發佈，PVC交易活動已有改善，行情也見止跌。華夏表示，大陸電石法PVC成本居高不下，但因PVC價格連續下跌，部分業者不堪大幅虧損而降產，近期電石法平均開工率已下滑至65%左右。目前PVC社會庫存雖高於去年同期，但已逐漸下降至30餘萬噸，原本預期年底至春節期間之高庫存壓力，有望提早見到紓解。

另外，台、日、韓及東南亞廠商多採非計劃性降低VCM或PVC之產出，以因應庫存及虧損壓力，預期區域內PVC供應能量趨於和緩。

華夏預估，美國PVC目前大致維持正常生產，但主要廠家為降低年底庫存稅，第四季仍擴大外銷以平衡內需衰退缺口，惟市場預期，PVC出口力道第一季起可望趨緩。

外銷市場上，華夏提到，第四季起國際海運費大幅下跌，華夏出口至遠洋地區之PVC及下游產品已逐步恢復競爭力，尤其在歐美車用膠帶材料之供貨已恢復至Covid-19爆發前之水準。俄烏戰爭雖仍持續，華夏與俄羅斯之生意因付款條件解決已重啟交易；歐洲膠布生產廠商因能源價格飆漲失去競爭力，歐洲、非洲及中東等國家所需之PVC膠布已自歐洲逐漸轉向亞洲採購，均將成為華夏營運的轉機。