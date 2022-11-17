據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，過去一段時間不斷上揚的工程造價，已經連續五個月未再創新高，過去持續上揚的造價成本，恐怕再難成為推升房價的理由，實務上也可發現，建築的鋼筋等成本已經開始滑落，但工資還是維持相對高檔，但整體造價已經有止漲跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受惠部份原物料價格開始回檔，持續上漲的造價也獲得喘息空間，而過去一段時間通膨預期與造價上揚，都成為推升房價的動能，相對的一旦通膨降溫與造價回檔，也會降低民眾對於房價上漲的預期心理，若加上目前預售案銷售放緩，造價回檔可能促使部分建商增加未來的讓利意願。

統計顯示，這波營造工程指數高點落在今年5月的132.74，已經連續5個月未再創新高，且營造工程總指數的年增率也從去年開始的雙位數增長一路下滑，今年4月營造工程物價指數年增11.8%，不過到10月已經年增率剩下增加4.57%，反映造價漲勢趨緩，若以各項類別來看，造價回檔最多的是金屬製品，指數從4月的174.57，滑落至154.21，半年回檔12%，不過工資類還是維持造高檔，並未出現回檔趨勢，但整體工料齊漲狀況已經改善。

曾敬德指出，現在開發商已經感受到鋼筋等原物料價格出現比較明顯下滑，但工資還是維持高檔，現在壓力比較大的，還是北市小面積的開發案，一來因為案量關係工程發包難度較高，二來小基地的造價還是居高不下。