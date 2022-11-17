時碩工業(4566)第三季獲利繳出史上新高成績，展望第四季，雖然半導體產業調整，影響設備需求，但車用、自行車及航太都可望維持正成長，營收、獲利都可望呈現年增表現。2023年車用晶片供應持續緩解，高階/電動自行車需求不變，加上先前疫情壓抑航太動能釋放，法人看好明年本業可望持續成長。

時碩第三季營收、獲利都創下史上新高，單季營收達13.58億元，年增20.2％，其中，大陸車市回穩，需求明顯提升，汽車應用銷售年增9％；工業應用銷售受惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續出貨動能，年增17％；航太應用銷售隨著各國國境陸續解封，全球航空產業復甦，年增76％。

各業務營運攀升，使得單季營業利益1.16億元，年增15.5％，匯兌收益達8000萬元，稅後淨利衝上1.68億元，每股盈餘2.3元，帶動前三季賺超過半個股本。

第四季來看，半導體多有雜音，相關設備仍須觀察，營運動能主要來自車用、工業相關應用以高階/電動自行車零件及航太為主，另外，大陸無錫新廠10月啟用，生產汽車零組件及微創手術用零件，也可望貢獻營收。法人估計，第四季本業獲利將穩定成長，但匯兌收益第三季創造高基期，第四季獲利將是季減、年增的表現，且較去年同期數倍成長。

2023年車用晶片可望持續緩解，燃油車或新能源車的出貨都將預期成長，車用產品出貨表現可期；高階電動自行車維持熱絡，加上新產品導入，成長性樂觀；而航太也因為全球旅遊大解封，帶動飛機製造廠的需求，且過去兩年低基期，看好航太仍是維持高成長趨勢。2023年本業獲利成長可期，整體獲利將受到匯兌收益下滑影響。