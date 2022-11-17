新北市新店分局凌晨在某家商旅搗破一處「台版柬埔寨」豬寮，救出一名因賣帳戶而遭到詐團成員囚禁的陸姓男子。警方凌晨鎖定被當成豬寮的商旅房間進行攻堅時，發現藏匿房間後立刻破門壓制2嫌，未料嫌犯還裝傻大喊「什麼事?怎麼了」但陸男當場指證2人，瞬間戳破嫌犯謊言。

根據調查，一名陸姓男子看到求職收購帳戶廣告後，昨(16日)深夜與詐團份子相約前往新店一處摩鐵面交，為要件驗後立刻遭到詐團份子押走囚禁，事後2名嫌犯準備將陸男轉往他處囚禁地點，被害人趁隙向路人及朋友求救，警方獲報趕抵現場，當場逮捕2名嫌犯並救出陸男，目前正擴大偵辦中。

警方前往新店某家商旅攻堅救人， 2嫌被壓制裝傻喊:怎麼了。(戴志揚翻攝)

警方調查，昨天深夜22時許，陸男被2名犯嫌轉移拘禁地時趁隙向路人求救報案，隨後被帶到中央路上一處商旅，陸男又趁隙傳訊向家人求救，其家人於凌晨1時又撥打110報案。

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新店分局接獲110通報旅館房間有男子疑似求職遭軟禁，立即由新店分局偵查隊、江陵派出所出動10名警力到場臨檢。在查證房客身分過程中，陸男當場指認陳姓與張姓男子控制他行動，員警立刻依涉嫌妨害自由現行犯逮捕陳、張2嫌。

經過搜索，員警陸男身上查出海洛因2包，張男則被搜出折疊刀及K菸1支、K他命與混合毒品咖啡包等贓物。

警方目前已將陳嫌與張嫌依涉嫌妨害自由、毒品危害防制條例移送臺北地檢偵辦，疑似涉及詐欺集團以謀職機會誘騙進而控制被害人犯罪模式部分，將由新店警方向上溯源查緝。