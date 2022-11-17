中央流行疫情指揮中心表示，最快11月底即將啟動第一階段口罩鬆綁，戶外原則可以不必戴，指揮中心專家小組召集人，台大副校長張上淳今天表示，建議有疾病者仍要配戴，至於何時確診者可以縮短為兩天，他保守表示，目前沒有好的科學證據。

本土疫情趨緩，指揮中心鬆口，最快11月底就可以實施第一階段鬆綁，戶外不必配戴口罩，會不會因此造成傳播威脅？張上淳今天表示，作法應採不要強制性，並可建議身體狀況不好或是有疾病者應該要配戴。

張上淳表示，大型活動人例如演唱會、跨年活動等，即使是在戶外，但若聚集很多且距離難以保持適當社交距離的情況，還是戴起來比較安全。

本土疫情脫離高原期，確診者隔離天數在11月14日起縮短為「5＋n」，在家隔離5天後，快篩陰性1次即可解除自主健康管理。台大公衛學者指出，目前國內約3分之2成人曾染疫，加上疫苗接種的保護力，目前社區免疫保護力尚有6成，但面對新興變異株威脅，仍應盡速接種次世代疫苗；並且可考慮針對18到64歲健康族群且已施打次世代疫苗者，將確診隔離天數從5天縮短為2到3天。

何時可以再度縮短為2~3天？張上淳表示，對於隔離改成2天，目前為止看到的資料都尚未看到太好的科學證據顯示不具有傳播風險，且專家也不會建議縮短成2天。