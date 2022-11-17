民進黨高雄市議員候選人林志誠近來屢屢站在岡山區的交通要道拜票，也體會到岡山區的車流量大與交通亂象，他說，應透過結合大數據的各幹道通盤檢討，再針對在地用路習慣調查，系統性降低交通事故風險。

11月26日選舉日逼近，林志誠近來在上班或下班時段加緊在岡山各要道拜票，增加曝光率，也籲請民眾支持他，路過民眾也為他加油打氣。

對於岡山的交通亂象，林志誠引述交通部道安會資料，岡山區今年一至八月車禍30日內身故人數為9人，佔全高雄市約3.7％，是原縣行政區第5名，也高過全市平均值的6.4人，今年該區肇事死傷件數最多為台1線與本工路口、台1線與大德三路口、台1線與中山北路口，各發生6件車禍。

至於日前在岡山區嘉新東路的死亡車禍（A1）地點，近6年已造成144名民眾受傷，不含日前的A1事故。

林志誠指出，市府交通局近年來已多次攜手警察局交通隊，於各大路口做標線號誌會勘，但交通事故卻仍時有所聞，令居民苦不堪言；他建議，應透過結合大數據的各幹道通盤檢討，再針對在地用路習慣為進一步調查，系統性降低交通事故風險。

此外，在昨日的電視政見發表會中，林志誠提出「捷運紫線北延」主張，為民眾請命：「海線不該是捷運孤兒」，呼籲有關規畫除串接左營、橋頭、燕巢之外，更應連結海線，讓民眾往返市區更便捷，並活絡當地觀光與經濟。