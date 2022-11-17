攤商熱情送上粽子、蘿蔔跟蔥蒜，祝2人高票當選，侯友宜也頻頻跟攤商介紹張善政，拜託支持。(蔡依珍攝)

攤商熱情送上粽子、蘿蔔跟蔥蒜，祝2人高票當選，侯友宜也頻頻跟攤商介紹張善政，拜託支持。(蔡依珍攝)

攤商熱情送上粽子、蘿蔔跟蔥蒜，祝2人高票當選，侯友宜也頻頻跟攤商介紹張善政，拜託支持。(蔡依珍攝)

藍綠兩黨的新北和桃園市長候選人，17日一早不約而同在桃園合體拜票造勢，隔空較勁，國民黨的張善政和侯友宜都表示北桃本就是共同生活圈，未來也要互相合作把雙方居民當家人。力推北北基桃1280方案的張善政說，林佳龍在當交通部長曾否決納入台鐵和國道客運，「誰才真正照顧雙北的通勤居民非常清楚！」

爭取連任的新北市長侯友宜，一早到桃園龜山市場，幫同黨桃園市長候選人張善政掃街拜票助陣，他說選擇到龜山有2個原因，一個是龜山是警察培育的搖籃警察大學所在地，40幾年前就在龜山，非常熟悉。

另一個則是希望在北桃大生活圈中彼此合作，像最近一直在規畫三鶯線擴大到桃園，以及新北市的新莊、迴龍捷運要拉到桃園棕線等軌道建設，更重要的是，龜山跟林口本就屬於共同的台地生活，是共同生活圈，迴龍派出所的地點甚至更靠近新北市。

「剛剛一來看到龜山的幾位，都是我老朋友！」侯友宜說，龜山是他有滿滿回憶的地方，自己也在桃園服務過，一直以來都帶著對這一塊土地的愛，希望能夠讓桃園、新北共同發展，讓千萬人能共好齊力，把事情做到好。

張善政則感謝侯友宜相挺，面對對手林佳龍和鄭運鵬同一時間也在桃園、鶯歌交界「合體」，張善政說，就是各自跑各自的行程，各自努力。

話鋒一轉，力推北北基桃1280通勤月票的張善政說，林佳龍在交通部長任內，曾否決把台鐵跟國道客運納入最近非常火紅的1280或1200月票方案，且林佳龍任內就是1280，「誰才真正照顧雙北的通勤居民，非常清楚！」

張善政說，新北跟桃園本來就是一個共同生活圈，將來當選以後，會秉持雙方互相合作的精神，把這個共同生活圈打造的更便利，讓雙方的居民能夠感覺到彼此像是一家人一樣。他也提到侯友宜周六還會到桃園參加造勢晚會，「再次凸顯我們國民黨北區所有參選的候選人高度的團結！」