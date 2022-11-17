南韓女星全智賢擁有高人氣，過去以《來自星星的你》搭檔金秀賢在演藝事業再度攀上高峰。然而，近年來，除了去年作品《屍戰朝鮮：雅信傳》與《智異山》外，便未有新作品推出。但人氣依舊火紅的她，廣告、代言一樣數量繁多，讓粉絲們不必擔憂會見不到她的身影。近日，飾品品牌釋出她拍攝的廣告影片，一身火紅的模樣讓粉絲大呼性感。

全智賢過去因演出電影《我的野蠻女友》爆紅，2013年以《來自星星的你》中大牌女星的角色再創事業巔峰，人氣居高不下，因而成為許多廣告商的愛寵，代言不斷，而有著「廣告女王」的稱號。在2022上半年的收入榜單，更是以高達130億韓元（約新台幣3.25億元）的金額位列排行榜上的第3名，僅輸給人氣天團BTS以及歌手林英雄。近日，飾品品牌釋出全智賢的廣告影片、照片，讓粉絲們一睹全智賢的風采。

只見品牌釋出的影片中，全智賢以火紅的服飾現身，一身火辣性感的紅色洋裝、搭配小巧可愛的項鍊，鎖骨曲線尤為明顯，全身造型看起來相當豔麗。此外，她開著敞篷跑車，在車上唱著動感的歌曲，並隨著律動搖擺身體，逗趣模樣電翻一票網友，一點也不像是已經生過兩個小孩的媽媽了。

除了影片之外，品牌也釋出多張照片彌補影片中全智賢僅以一套服裝現身的可惜。全智賢在照片中以多樣服裝現身，不論是紅色背心洋裝、紅色高領上衣搭配上紅褲，以及紅色襯衫搭配繽紛亮片裙，各種紅色裝扮搭在全智賢的身上不顯俗氣，反而有種女王的氣場顯現出來。讓粉絲們看得大呼過癮，留言表示「完全看不出來已經過了40歲了」、「太華麗了」、「姐姐的顏質也保持得太好了吧」、「不愧是永遠的女神。」