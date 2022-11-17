民進黨台北市長候選人陳時中競總，近日不斷質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安「矽谷經驗」是協助大陸企業在美國「借殼上市」，昨其陣營再揭露部分客戶擬有炒股行為，並指控蔣萬安任職期間9家企業後續全數被註銷公司登記或被強制下市。蔣萬安今天重申，在美國擔任律師執行相關工作都完全符合美國法規，更爆陳時中過去擔任台北醫學大學董事時，也到大陸參加北醫大和寧波醫療中心的交流活動，狠酸「你的抗中保台DNA呢？」

對於陳時中陣營質疑矽谷經驗，蔣萬安今天到街口拜票時受訪表示，他要再次強調，自己在美國擔任律師執行相關工作，都完全符合美國相關法規，民進黨在批評別人為大陸企業服務的時候，也要好好檢討自己，因為「中國鵬」原來不只一個人。

蔣萬安直言，包括國安會秘書長顧立雄在過去擔任資深合夥人的萬國法律事務所，在大陸都設有分所，賺的就是大陸市場的錢；陳時中過去在擔任台北醫學大學的董事，當時也到大陸去參加北醫大和寧波醫療中心的交流活動，還說這個是跟對岸之間兩個醫療中心交流，成功往前邁了一大步，甚至北醫大董事長特別在致詞的時候說，這是北醫大跟寧波市衛生委員會共同合作開啟了一個成功的典範。

蔣萬安酸說，「所以陳時中先生你的抗中保台DNA呢？」民進黨永遠就是綠能你不能，一方面嘴巴上講抗中，另一方面又去賺人民幣，又罵別人舔共、媚共，完全就是雙重標準。

蔣萬安強調，追求兩岸和平是台灣民眾大家共同的心聲和共識，「我們絕對不求戰也不懼戰」，但是民進黨永遠就是雙重標準，一邊罵別人，一邊自己賺人民幣，嘴巴上就掛著喊抗中保台，這就是民進黨。